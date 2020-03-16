По инициативе Ольги Макеевой состоялась интерактивная программа для учащихся одной из донецких школ

Сегодня, 16 марта, в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской в рамках социального проекта «Дети Республики» состоялась интерактивная познавательная программа, посвящённая песням о Великой Отечественной войне, для учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Школа № 54 города Донецка». Мероприятие организовано по инициативе заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой.

В своём комментарии для пресс-службы Народного Совета вице-спикер отметила современную форму проведения программы, посвящённой песенному творчеству военных и послевоенных лет.

«Безусловно, военная песня – достояние нашего народа. Она содержит в себе огромный потенциал и созидающую силу, которая давала мощный импульс и моральную поддержку советским солдатам с первых дней войны. Она вела наш народ за собой до самой Победы.

Спасибо сотрудникам библиотеки за столь интересную подачу материала. Нам очень важно сохранить память о Великой Отечественной войне, воспитать у подрастающего поколения чувство гордости и любви к Родине, уверенность в том, что мы с вами – наследники великой многонациональной страны с героическим прошлым и счастливым будущим», – сказала Ольга Макеева.