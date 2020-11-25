Победители детского конкурса рисунков и сочинений получили подарки ко Дню парламентаризма

Сегодня, 25 ноября, в пленарном зале Дома Правительства Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка и руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов вручили награды победителям Республиканского конкурса рисунков и сочинений «Народный Совет – парламент моей страны». Поздравить ребят пришли заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева и депутаты Народного Совета.

Перед началом мероприятия Ольга Макеева провела экскурсию для детей по залу пленарного заседания, рассказав о работе Народного Совета. Далее она открыла церемонию награждения.

«Дорогие ребята, уважаемые взрослые! С радостью приветствуем вас на торжественной церемонии награждения победителей первого Республиканского конкурса рисунков и сочинений среди детей «Народный Совет – парламент моей страны».

Должна сказать, что результаты превзошли все ожидания. Очень активно проявили себя все города и районы Республики, поступили работы из детских садов, школ, колледжей, школ искусств, клубных учреждений. Всего для участия в конкурсе было подано более 1 250 заявок, 750 из которых – рисунки и почти 500 – сочинения.

Мы всегда знали, что в Донбассе подрастает думающее, талантливое, неравнодушное поколение и, изучая работы ребят, мы убедились в этом в очередной раз. В своих работах авторы затронули серьёзные социальные темы: помощь и пристальное внимание ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, людям с инвалидностью, не обошли ребята вниманием работу медиков в этот сложный период, а также тему вклада защитников Республики в развитие государства. В целом ряде сочинений ребята сформулировали вполне реальные и исполнимые предложения по реформированию системы образования», – рассказала вице-спикер парламента.

Ольга Макеева выступила модератором мероприятия и пригласила для приветственного слова Председателя Народного Совета Владимира Бидёвку.

«Дорогие ребята, прежде всего благодарю вас за участие в конкурсе. Я был приятно удивлён качеством работ, вашим творческим подходом к раскрытию предложенных тем. То, что вы сидите в этом зале, говорит, что вы победили в очень напряжённом соревновании. Поверьте, качественных работ было огромное количество.

Желаю вам не останавливаться на достигнутом. Вы и ваши сверстники, без преувеличения, – будущее Донецкой Народной Республики. Глядя на вас, можно с уверенностью сказать, что это замечательное будущее. Да, возможно, не все из вас станут политиками, как многие писали в своих сочинениях, но я уверен, что среди вас множество будущих талантливых художников, сценаристов, представителей других творческих профессий, может быть, врачей – ведь эта достойная профессия была отражена во многих ваших работах.

Я вам желаю каждый день продолжать работать над собой, ведь успех – это, как правило, 99% кропотливого труда и 1% таланта. Однако не стоит забывать, что везение может в любой момент закончиться и тогда вас подстрахует ваш труд и упорство. Будьте всегда такими же целеустремлёнными.

Спасибо вам и вашим родителям за внимание к конкурсу Народного Совета и за труд», – сказал спикер парламента победителям.

Алексей Муратов в своём слове к ребятам выразил уверенность в том, что сегодня победили не только призёры конкурса, но и все его участники, а в их лице – вся Донецкая Народная Республика.

«Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые родители! Я также удивлён тем, что юные патриоты Республики не просто интересуются политической жизнью страны – у них правильное понимание того, как должна выстраиваться работа депутата. Это говорит о том, что мы правильно воспитываем молодёжь. Сегодня нам нужно воспитать новую управленческую элиту, которая будет относиться к своей работе, как к службе Отечеству», – подчеркнул он.

Депутат Народного Совета Мирослав Руденко обратился к победителям конкурса от имени членов конкурсной комиссии.

«Действительно очень большое впечатление произвели на всех ваши работы и трудно было выбрать лучшие, и я очень рад, что коллегиально решили расширить количество призовых мест. Хочется отметить высокохудожественное исполнение работ, актуальные вопросы, поднятые в них и общий высокий уровень», – подытожил парламентарий.

После поздравительных слов Владимир Бидёвка и Алексей Муратов вручили ребятам дипломы и подарки от Народного Совета и общественного движения «Донецкая Республика».