Подать заявку на выезд в Ростовскую область для участия в голосовании можно уже сегодня

Жители Донецкой Народной Республики, имеющие российское гражданство, могут записаться на бесплатные рейсы к избирательным участкам в Ростовской области. Об этом пресс-службе Народного Совета рассказал депутат Народного Совета Константин Кузьмин.

«В настоящее время специалисты в информационных центрах уже принимают заявки на рейсы из Донецкой Народной Республики к избирательным участкам в Ростовской области. Жителям Республики предоставлена возможность трансфера к избирательным участкам в Ростовской области Российской Федерации для реализации своего конституционного права. Поездка для граждан Республики будет абсолютно бесплатной. Данная услуга необходима тем лицам, которые изъявляют желание отдать свой голос на выборах в Государственную Думу РФ, однако по каким-либо причинам не могут воспользоваться системой дистанционного электронного голосования», – отметил парламентарий.

Также Константин Кузьмин рассказал о процедуре подачи заявления на трансфер к избирательным участкам.

«Для подачи заявки необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и паспорт гражданина Донецкой Народной Республики. Дату выезда и адрес избирательного участка подавшему заявку сообщат дополнительно по телефону. В связи с увеличением количества обращений граждан инфоцентры в городах и районах Донецкой Народной Республики будут работать по новому графику: с понедельника по пятницу – с 8:00 до 19:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 19:00», – рассказал депутат.

С адресами информационных центров в Донецкой Народной Республике и адресами избирательных участков в Ростовской области можно ознакомиться на сайте Народного Совета ДНР.