Поддержка отечественного производителя: Порядок формирования розничных цен на произведённые в ДНР товары может быть пересмотрен

В четверг, 30 января, на базе Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике состоялось заседание круглого стола, посвящённое обсуждению проблемных вопросов применения субъектами хозяйствования правового механизма наценки на продовольственные товары.

В мероприятии приняли участие депутат Народного Совета ДНР Оксана Сигидина, представители Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Центрального республиканского банка, а также представители субъектов хозяйствования.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели возникающие на практике проблемные вопросы применения субъектами хозяйствования правового механизма наценки на продовольственные товары. Этот механизм установлен Порядком регулирования и контроля цен (тарифов) на территории Донецкой Народной Республики, утвержденным Постановлением Совета Министров ДНР от 3 июня 2015 года № 10-41. Так, согласно указанному Порядку размер предельной оптовой надбавки на продовольственные товары, не входящие в Перечень социально значимых продовольственных товаров, составляет 25% от оптово-отпускной цены производителя или импортной стоимости, размер предельной торговой надбавки – 50% от оптово-отпускной цены производителя или импортной стоимости. Согласно этому нормативному положению размер предельной торговой наценки не обеспечивает полноценную конкурентоспособность отечественных товаров на рынке. Уполномоченному государственному органу целесообразно пересмотреть размер предельной торговой надбавки, который бы соответствовал существующим реалиям, условиям развития рыночной экономики и институционным преобразованиям в государстве. В конечном итоге это позволит поддержать отечественного товаропроизводителя и обеспечить конкурентоспособность продукции, произведённой на территории ДНР, по сравнению с импортной продукцией.

По итогам обсуждений для более детального анализа установления размера предельной торговой надбавки Комитетом принято решение передать рассмотрение данных вопросов в адрес Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, поскольку основная цель их работы – обеспечение надлежащего правоприменения нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики», – рассказала парламентарий.