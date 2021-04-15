Поддержка сельхозпроизводителей и устранение кадрового дефицита: Юрий Леонов принял участие в программе «Парламентский вестник» (видео)

Об изменениях в законодательстве, регламентирующих деятельность сельскохозяйственных производителей, в эфире программы «Парламентский вестник» на «1 Республиканском телеканале» рассказал заместитель председателя Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Юрий Леонов.

«В ноябре 2020 года был принят Закон ДНР «О личном подсобном хозяйстве», который фактически является аналогом российского. На сегодня ещё необходимо принять ряд нормативных правовых актов, которые должны регулировать деятельность таких хозяйств. Это задача Правительства, которое должно делегировать полномочия исполнительному органу власти – Министерству агропромышленной политики и продовольствия. Также пока не разработан ряд документов, которые помогут сельхозпроизводителям заниматься подсобным хозяйством – речь идёт о хозяйственных книгах.

В Законе прописано, что ведение личного подсобного хозяйства – это не предпринимательская деятельность. В то же время задача государства сегодня, местных органов власти – обеспечить для таких сельхозпроизводителей все условия для реализации на рынках. Согласно Закону, они выращивают продукцию для собственных нужд, но если есть излишки, их можно реализовать. И задача власти, как законодательной, так и исполнительной – стимулировать этот процесс и увеличить процент обеспеченности Республики собственными продуктами питания», − отметил парламентарий.

Отдельно Юрий Леонов остановился на мерах по обеспечению сельскохозяйственной отрасли высококвалифицированными кадрами.

«Сельское хозяйство – одна из передовых отраслей нашей экономики, и она испытывает дефицит высококвалифицированных кадров. На сегодня в Республике есть Донбасская аграрная академия, но, зачастую, школьники не всегда осознанно подходят к выбору будущей профессии. И не каждый житель города готов поехать работать на село и жить там. Поэтому наша задача – устранить этот дефицит кадров. Для этого общественное движение «Свободный Донбасс» инициировало создание рабочей группы, цель которой – налаживание взаимодействия между предпринимателями и системой профильного образования», − пояснил депутат.