Поддержка семей с детьми с инвалидностью и индексация зарплат: профильный комитет продолжает работу над проектом Трудового кодекса

Во вторник, 10 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, посвящённое обсуждению проекта Трудового кодекса Донецкой Народной Республики.

В заседании приняли участие представители Министерства труда и социальной политики ДНР.

Об итогах обсуждения в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Юлия Крюкова.

«Сегодня мы обсудили целый ряд норм проекта Трудового кодекса ДНР. Отмечу, что решения были направлены на обеспечение социальных гарантий наших граждан, а также поддержку родителей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, мы учли опыт Российской Федерации и приняли решение дополнить проект кодекса нормой, предусматривающей предоставление дополнительных четырёх оплачиваемых выходных дней в месяц лицам, которые ухаживают за детьми с инвалидностью. Уход за ребёнком с ограниченными возможностями здоровья требует много времени, сил и средств, включает в себя лечебные, медицинские процедуры и специальные занятия, для посещения которых необходимо время.

Кроме того, мы обсудили нормы, регулирующие содержание и структуру коллективного договора. По итогам Комитет принял решение предусмотреть механизм регулирования оплаты труда с учётом уровня инфляции и гарантии соблюдения интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества», – рассказала депутат.

Юлия Крюкова добавила, что Комитет планирует встретиться с представителями Министерства образования и науки ДНР, чтобы дополнительно обсудить особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего профессионального образования и дополнительных профессиональных программ.