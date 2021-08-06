Подведены итоги взаимодействия Общественной палаты и Народного Совета в процессе осуществления законодательной деятельности с начала текущего года

Сегодня, 6 августа, в рамках пленарного заседания парламентарии заслушали доклад об итогах взаимодействия Общественной палаты Донецкой Народной Республики и Народного Совета с начала текущего года.

Информацию представила заместитель председателя Общественной палаты Екатерина Мартьянова. Докладчик отметила, что совместная работа Общественной палаты и Народного Совета в текущем году была результативна и плодотворна.

«С начала текущего года Общественной палатой и Народным Советом совместно проведено 14 общественных слушаний, в которых приняли участие около 500 человек. Рабочей группой по общественной экспертизе рассмотрены 10 законов и законопроектов. По результатам слушаний и экспертиз в Общественную палату поступило 306 предложений, все они были направлены в Народный Совет», – сказала Екатерина Мартьянова.

Также в своём выступлении докладчик отдельно рассказала о некоторых рассмотренных законах и законопроектах.

«Широкое обсуждение со стороны общественности и органов власти вызвал проект «Трудовой кодекс Донецкой Народной Республики». Его принятие — это важный этап в становлении нашего государства, так как применяемый ранее в Республике КЗоТ уже устарел. Обсуждались вопросы социального партнёрства, охраны и оплаты труда.

Активная работа ведётся с Комитетом Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам. Для общественного обсуждения были представлены законопроекты «Земельный кодекс Донецкой Народной Республики», «О ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд». Так, в ходе слушаний проекта «Земельный кодекс Донецкой Народной Республики» участники дискуссии высказали свои замечания и предложения, которые касались приведения норм проекта в соответствие с Гражданским кодексом ДНР, Уголовным кодексом ДНР, порядка владения и аренды земли, механизмов рационального использования земельных участков государственной формы собственности», – рассказала Екатерина Мартьянова.

По окончании выступления Екатерина Мартьянова поблагодарила парламентариев за активную совместную работу и выразила уверенность в том, что плодотворное сотрудничество с Народным Советом продолжится и впредь.

«Нам необходимо продолжать активное взаимодействие, ведь только совместными усилиями общественных институтов, законодательной и исполнительной ветвей власти мы можем строить действительно правовое, народное государство, ориентир которого – благополучие граждан. Уверена, что в наших силах сделать так, чтобы мнение людей отражалось в принимаемых парламентариями законах», – сказала Екатерина Мартьянова.