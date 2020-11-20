Полномочия по распоряжению конфискованным имуществом делегированы судебным приставам

Депутат Народного Совета Ирина Дианова пояснила нормы Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», инициатором которого она выступила.

«Закон предусматривает приведение правового механизма взыскания налоговой задолженности органами доходов и сборов в соответствие с положениями действующего законодательства в сфере исполнительного производства, в том числе особенностей распоряжения конфискованным имуществом.

Настоящий Закон устанавливает некоторые аспекты участия судебного пристава в реализации активов налогоплательщика, находящихся в налоговом залоге, а также конфискованного имущества, в том числе конфискованной подакцизной продукции. Закон позволяет закрепить на законодательном уровне полномочия судебных приставов в указанной сфере. Это обеспечит адаптацию законодательства о налогообложении к нормам, регулирующим правоотношения в сфере исполнительного производства», – сказала парламентарий.

Депутаты приняли Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» 20 ноября 2020 года в двух чтениях в целом с учетом поправок, изложенных в сравнительной таблице. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу по истечении 60 дней со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.