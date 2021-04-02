Полномочия судебных приставов и льготы по уплате судебного сбора: Андрей Баевский принял участие в программе «Парламентский вестник»

26 марта Народный Совет принял ряд законов, в том числе призванных урегулировать действующую систему принудительного исполнения исполнительных документов. О сути законодательных нововведений в эфире программы «Парламентский вестник» на 1 Республиканском телеканале рассказал председатель Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

Парламентарий отметил, что законами «О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменения в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики» закреплены полномочия судебных приставов, которые в настоящее время осуществляют принудительное исполнение исполнительных документов.

«Само понятие «судебный пристав» более характерно для законодательной системы Российской Федерации. И приводя к единообразию понятийный аппарат, мы, во-первых, делаем ещё один шаг на пути к интеграции с законодательством Российской Федерации, и, во-вторых, приступаем к формированию самой службы судебных приставов по образу и подобию российской. Понятно, что будут и отличия, но в качестве образца будет взята Федеральная служба судебных приставов, действующая на территории РФ. Мы постараемся максимально синхронизировать с ней нашу систему принудительного исполнения наказаний.

Судебный пристав как должностное лицо является представителем власти. Он осуществляет принудительное исполнение судебных решений, принятых именем Донецкой Народной Республики, а также решения других органов власти и должностных лиц, уполномоченных принимать их во исполнение задач, возложенных на них Министерством юстиции ДНР.

В настоящее время правовой статус судебных приставов регулируется «Временным порядком об организации деятельности судебных приставов Донецкой Народной Республики», который утверждён Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики №19-3 от 25 июля 2019 г. И в соответствии с временным порядком основная задача судебных приставов – своевременное, полное и непредвзятое принудительное исполнение решений, предусмотренных нормативными правовыми актами. А для этого действия судебного пристава должны быть полностью регламентированы не только порядками и инструкциями, но и актуальными законодательными актами», – рассказал депутат.

Также Андрей Баевский разъяснил нормы Закона ДНР «О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”», который конкретизирует перечень лиц, освобождённых от уплаты судебного сбора.

«Под судебным сбором понимается установленный законом денежный сбор, действующий на всей территории Донецкой Народной Республики. Его взыскивают с истцов при обращении в суд с исковым заявлением и иными документами по результатам рассмотрения дел. Все ставки такого сбора установлены Законом ДНР «О судебном сборе», он же определяет льготы для плательщиков. И у нас есть ряд категорий, которые освобождены от его уплаты. Они были определены ещё в 2015 году. Тогда к этому перечню относились и военнослужащие, которые подчинялись органам прокуратуры.

На сегодня Закон ДНР «О прокуратуре» не предусматривает прохождения воинской службы, такого понятия нет в принципе. Соответственно и льгота смысла не имеет. И 26 марта мы просто привели Закон ДНР «О судебном сборе» в соответствие с Законом ДНР «О прокуратуре», существенных изменений это не повлечёт», – пояснил Андрей Баевский.

Говоря о планах законотворческой деятельности, парламентарий сообщил, что в настоящее время Комитет активно работает над процессуальными кодексами: Гражданским, Арбитражным и Кодексом административного судопроизводства. Соответствующие проекты уже разработаны и находятся на этапе согласования с заинтересованными органами. Продолжается и работа над блоком специальных законов, предусмотренных планом по введению в действие Гражданского кодекса ДНР.