Помощь семьям военнослужащих

Сегодня, 18 июня, Комитетом Народного Совета по безопасности и обороне для военнослужащих Республики и членов их семей был организован выезд в Российскую Федерацию для оформления документов.

Защитники Республики вместе с их семьями выехали в Россию, где в одном из многофункциональных центров, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «единого окна», им помогли с оформлением страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и полиса обязательного медицинского страхования.

Как рассказал пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Виталий Кравец, подобное мероприятие проводится впервые.

«Комитет ведёт не только активную законотворческую деятельность. Мы оказали организационную и иную помощь военнослужащим Республики в оформлении документов российского образца. С учётом того, что жители Республики продолжают получать паспорта Российской Федерации, возросла необходимость оформления других личных и удостоверяющих документов. Сегодня Комитет выступил инициатором мероприятия и организовал транспорт, согласовал график посещения МФЦ. Нам очень хорошо и не понаслышке известны потребности защитником Республики, их семей, детей, и мы оказываем всяческую помощь и поддержку военнослужащим», – сказал Виталий Кравец.