Помощь ветерану войны, цветы для школьного кружка и общение с горожанами – Дмитрий Огилец провёл день в Докучаевске

Во вторник, 27 апреля, депутат Дмитрий Огилец вместе с руководителем общественной приёмной Председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина Екатериной Герус провёл рабочий день в своём округе – Докучаевске.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Дмитрий Огилец сказал:

«Как и обычно, во вторник провёл день в своём округе в Докучаевске. Побывал в специальной школе-интернате №27. С моими помощниками привёз сюда для детского кружка по растениеводству ящик петуний. Считаю очень важным прививать детям любовь к природе.

Обратил внимание, что в спальном корпусе полным ходом идет установка новых окон. Думаю, с нового учебного года воспитанники будут жить во вновь отремонтированных комнатах. В целом в учебной организации полным ходом идёт подготовка к 50-летию школы, которое будет отмечаться 25 мая».

Парламентарий добавил, что, будучи в городе, навестил ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Петровну Ялпах, которая накануне просила оказать ей помощь в приобретении медицинского изделия, а также в некоторых бытовых вопросах. Кроме того, состоялся конструктивный диалог с главой администрации города Александром Качановым.

«Прямое взаимодействие с жителями – одно из основных направлений в работе депутата. По мере возможности стараюсь помочь каждому, кто обращается ко мне. Зачастую граждане не знают своих прав, не знают, кто в государстве может помочь им с той или иной проблемой. Такие встречи на местах помогают решить многие вопросы оперативно», – подытожил парламентарий.