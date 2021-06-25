Помощь военнослужащим в оформлении документов

Сегодня, 25 июня, при организационной поддержке Комитета Народного Совета по безопасности и обороне военнослужащие Народной милиции и члены их семей выехали в Российскую Федерацию для оформления документов.

Очередная группа военнослужащих и членов их семей выехала в Россию для оформления страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) и полиса обязательного медицинского страхования. Все необходимые процедуры для оформления документов будут выполнены в одном из многофункциональных центров, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «единого окна».

Председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец прокомментировал мероприятие.

«Считаю важным оказывать содействие военнослужащим в оформлении документов, позволяющих расширить их права как граждан Российской Федерации. Наш комитет находится в постоянном оперативном взаимодействии с Народной милицией, с резервистами и ветеранами военной службы Донецкой Народной республики, мы хорошо понимаем нужды и потребности этой категории граждан и по мере возможности стараемся помогать. Сегодня мы организовали очередную поездку в Россию для оформления документов», – сказал Виталий Кравец.