Последствия обстрелов ВСУ и порядок пересечения границы: Наталья Чекарева провела прием граждан в Тельманово

В среду, 21 апреля, депутат Народного Совета Наталья Чекарева провела прием граждан и рабочую встречу в Тельманово.

В комментарии пресс-службе парламентарий сказала:

«В ходе поездки я посетила Тельмановский районный Дом Культуры. Директор ДК Надежда Смаилова и сотрудники рассказали, что после обстрелов ВСУ остались поврежденными кровля и окна. Кроме того, требуется ремонт освещения сцены, покраска полов в зале для мероприятий.

В коллективе учреждения культуры с удовольствием рассказали об успешных выступлениях местных артистов.

Во время приема граждан дала пояснения и ответила на вопросы по поводу действующих правил пересечения границы Республики».