Повышение взаимодействия с Правительством и подготовка к праздникам: спикер парламента провел совещание с председателями комитетов

В среду, 21 апреля, состоялось совещание Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимира Бидёвки с председателями Комитетов парламента. Также в совещании приняли участие представители Аппарата Народного Совета.

В рамках повестки дня был рассмотрен ряд актуальных вопросов, в частности, о взаимодействии с Правительством Донецкой Народной Республики и об участии депутатского корпуса в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы и Дня Республики.

Спикер парламента в комментарии пресс-службе Народного Совета сообщил об итогах совещания.

«Народный Совет находится в постоянном взаимодействии с Правительством Донецкой Народной Республики. Сегодня на проработку в профильные комитеты поступил ряд законопроектов, инициированных Правительством, однако определённые моменты в этих проектах законов могут трактоваться двояко, есть неясности и неточности. Поэтому сегодня с председателями комитетов мы обсудили варианты усовершенствования механизмов взаимодействия двух ветвей власти для повышения эффективности совместной работы.

Также обсудили приближающиеся праздники. Депутатов ознакомили с проектом торжественных мероприятий, первое из которых пройдёт уже 8 мая на Саур-Могиле. Нужно понимать, что ветераны находятся в очень почтенном возрасте, и не все смогут приехать на место празднования. Поэтому мы приняли решение, что все комитеты накануне праздников и непосредственно в праздничные дни посетят ветеранов войны, поздравят их, поддержат. Это общее решение, и я считаю его правильным», – рассказал Владимир Бидёвка.