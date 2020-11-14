Поздравление Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с Днём парламентаризма

Уважаемые депутаты! Примите самые искренние поздравления по случаю Дня парламентаризма!

Депутатский корпус Республики продолжает успешно совершенствовать лучшие традиции парламентаризма, приобретая при этом новый и бесценный опыт. Вы принимаете законы, которые задают вектор развития нашей страны на годы вперёд, чутко и своевременно реагируете на запросы общества в усовершенствовании нормативной правовой базы. В последние годы были приняты важнейшие законы во всех сферах жизни нашего государства. Вместе нами были достигнуты достойные результаты.

Ваш ежедневный труд нацелен на повышение качества жизни наших граждан, поддержку предпринимательской деятельности, совершенствование социальной и промышленной политики, решение многих других насущных вопросов обеспечения жизнедеятельности Донецкой Народной Республики.

Впереди предстоит ещё много работы по дальнейшему совершенствованию законодательства, которое позволит нам успешно развиваться, осуществлять значимые проекты в сфере экономики, здравоохранения, культуры, образования, проводить эффективную социальную политику. Убеждён, что ваша деятельность всегда будет направлена на развитие гражданского общества.

Желаю всем парламентариям мудрости в принятии решений, новых идей и профессиональных достижений! Счастья, здоровья, благополучия и мира!

С уважением,

Денис Пушилин, Глава Донецкой Народной Республики