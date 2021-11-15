Поздравление Главы Донецкой Народной Республики с Днём парламентаризма

Уважаемые депутаты! Примите самые искренние поздравления с Днём парламентаризма!

Дата вашего профессионального праздника выбрана неспроста. Именно 14 ноября 2014 года прошло первое пленарное заседание Народной Совета Донецкой Народной Республики первого созыва. С этой даты началось развитие института парламентаризма нашей страны.

Семь лет назад многие из вас стали участниками этого важного исторического события, приняли участие в закладке фундамента законодательной базы Республики. За время становления нашего государства была проделана огромная работа: приняты основные законы, укреплена законодательная база, запущен и продолжается процесс синхронизации законодательства Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Впереди ещё много работы, но, уверен, вы с ней достойно справитесь.

Многие положительные изменения в жизни наших граждан стали возможны благодаря вашему профессионализму, ответственности, целеустремлённости, верности своей стране и народу.

Уважаемые друзья! В этот день от всей души хочу пожелать вам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии и больших успехов в законотворческой работе!

С уважением,

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин