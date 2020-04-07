Поздравление Председателя Народного Совета ДНР с Днём провозглашения Донецкой Народной Республики

Дорогие земляки, поздравляю вас с Днём провозглашения Донецкой Народной Республики!

За шесть лет мы успели познать многое: радость от достижения самых амбициозных целей, ценность настоящей дружбы и крепкого братского плеча; узнали мы и что значит терять близких, и как начинать жизнь заново. Мы преодолели множество испытаний, но они не сломили нашу волю, не заставили нас сомневаться в правильности своего выбора. Правда была, есть и будет на нашей стороне.

Оглядываясь назад, мы понимаем, как далеко шагнули вперед за коротких шесть лет. Мы не просто провозгласили новое государство – мы действительно сумели его построить. Стали ближе к России, нашей большой Родине, и с каждым днём усиливаем интеграционные процессы. Мы сделали всё вместе, в едином порыве. Выбрали своё будущее сами!

Друзья, от всего сердца желаю вам добра и благополучия, силы и бодрости духа, долгожданного мирного неба над головой. В это непростое для Республики и всего мира время желаю вам крепкого здоровья. Пусть любые препятствия всегда будут преодолимыми, а в сердцах всегда живёт вера.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики