Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки по случаю Дня Республики

Дорогие друзья, соотечественники! Поздравляю вас с самым важным для нашей страны государственным праздником – Днём Донецкой Народной Республики!

Шесть лет назад весь Донбасс вышел на Референдум о государственном самоопределении. Мы в едином порыве сказали «да» свободе, «да» – независимости и справедливости, «да» – России!

За эти годы Донецкая Народная Республика окрепла, заявила о себе как о сильном и уверенном в будущем государстве. Мы выстроили систему государственной власти, стабилизировали экономику, укрепили армию. Но самое главное – мы стали ближе к России и уверенно продолжаем свой путь к восстановлению исторической справедливости.

Донецкая Народная Республика состоялась. И состоялась она именно как часть великого Русского мира. Убеждён, что в этом есть заслуга каждого – патриота своего отечества, своей земли, культуры, веры и языка.

Поздравляю всех граждан Донецкой Народной Республики, всех жителей Донбасса, всех тех, кто вопреки множеству преград шесть лет назад сделал свой выбор. Нет сомнений, что это был правильный выбор, и от своего мы не отступим! С праздником! С Днём Донецкой Народной Республики!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики