Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с 8 Марта

Милые женщины, от всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём!

Вы умело сочетаете в себе нежность и силу духа, лёгкость и житейскую мудрость, хрупкость и решительность в принятии самых непростых, но жизненно важных решений. Вы защищаете Родину на фронтах, отстаиваете её интересы на дипломатическом поле, своими руками ежедневно творите историю, при этом всегда успевая подарить тепло и ласку близким, поддерживая в трудную минуту, мотивируя нас, мужчин, совершать подвиги. Вы ведёте нас по жизни в роли матерей и бабушек, супруг и дочерей. Мы ценим вашу заботу и бесконечно благодарим за то, что дарите жизнь новым поколениям!

С праздником вас, дорогие женщины! Благополучия вам, здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета ДНР