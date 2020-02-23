Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с Днем защитника Отечества

Дорогие соотечественники! Уважаемые ветераны и военнослужащие! От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Отечества!



Для всех нас этот праздник является днём чествования тех, кто стоит на страже независимости Родины, кто борется за ее благополучие, за укрепление ее военной мощи. Тех, кто на полях сражений отстаивает правду, кто творит историю.

В этот день мы также чтим память тех, кто, не жалея себя защищал наш край от врага и ценой собственной жизни одержал Победу. Мы всегда будем помнить каждого солдата, который сражался за справедливость, мирную жизнь будущих поколений и свободу Отечества.

Встать, рискуя собой, на защиту ближнего, на защиту отчего дома и родного края – самое благородное дело, которое может совершить человек. Спасибо за вашу смелость, самоотверженность и мужество.

С праздником вас, дорогие защитники! Пусть на нашей земле всегда будет мир!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики