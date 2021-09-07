Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с Днём освобождения Донбасса

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с Днём освобождения Донбасса!

8 сентября 1943 года – знаковая дата для всех жителей Донецкой Народной Республики. 78 лет назад Красная армия изгнала фашистских захватчиков с нашей земли.

Для каждого из нас День освобождения Донбасса – это символ нерушимости и силы нашего народа, символ стойкости наших предков, символ несгибаемой воли наших сегодняшних защитников.

С праздником, земляки! Желаю самого крепкого здоровья ветеранам, неисчерпаемого запаса сил и жизненного оптимизма военнослужащим, мирного неба всем жителям Донецкой Народной Республики!