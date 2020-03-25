Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с Днём работника культуры

Поздравляю всех работников культуры Донецкой Народной Республики с профессиональным праздником.

Вы стоите на страже наших традиций, ценностей, делаете всё для сохранения культурного и исторического наследия Донбасса и всего Русского мира.

Благодаря вашей работе неисчерпаемая сокровищница культурного многообразия нашего народа доступна каждому жителю Донецкой Народной Республики. И даже в самые непростые для государства дни вы продолжаете выполнять свою работу, помогаете реализовать таланты молодёжи, делаете досуг жителей разнообразным и интересным.

С праздником вас! Успехов, счастья и неисчерпаемого источника вдохновения и энергии.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики