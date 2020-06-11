Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с Днём России

Председатель

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с праздником нашей большой Родины – Днём России!

Сделав свой выбор в 2014 году, выбор в пользу правды и восстановления исторической справедливости, мы остаёмся и сегодня так же верны ему. Наша Родина – Россия, и с каждым днём мы становимся ближе, возвращаемся к нашим корням.

Шесть лет борьбы лишь подтвердили, что Донбасс был и остаётся частью Русского мира, что мы – единый народ, который в силу исторических особенностей оказался на разных территориях, но не потерял духовную связь. Мы знаем, кем являемся. Мы – русские. Всегда были, есть и будем.

Хочу выразить слова благодарности всем гражданам Российской Федерации, российским парламентариям и лично Президенту Российской Федерации Владимиру Путину за колоссальную поддержку Донбасса: от гуманитарной помощи, которая спасла сотни тысяч мирных граждан, до освобождения от уплаты государственной пошлины за приём в гражданство Российской Федерации, открывшей новые возможности для наших жителей. Не на словах, а на деле мы увидели, кому важны человеческие судьбы, а кому – исключительно территории.

В День России хочу пожелать вам, друзья, новых побед и свершений, мира в душе и над головой, благополучия вам и вашим семьям. Твёрдо убежден, что вместе мы осуществим нашу общую мечту и обязательно пройдём свой тернистый, но правый путь до конца!

 

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики

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