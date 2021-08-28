Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с Днём шахтёра и Днём города Донецка

Дорогие земляки, от всего сердца поздравляю вас с Днём шахтёра и Днём рождения столицы нашей Республики – города-героя Донецка!

Город с шахтёрским характером – таким мы знаем Донецк с незапамятных времён – город трудовой славы, где добыча угля всегда играла одну из ключевых ролей в экономике, культуре и быту. Недаром наша столица отмечает свой день рождения вместе с Днём шахтёра: горное дело здесь – не просто профессия, а образ жизни, которому посвящают себя целые поколения донецких семей.

Хочу выразить огромную благодарность всем, кто своим неустанным трудом делает этот город сильнее и красивее, налаживает работу заводов и предприятий, развивает науку и культуру, обеспечивает безопасность и законность. Уверен, что именно в людях кроется сила не только столицы, но и всего нашего государства, и потому нет преград, которые мы не смогли бы преодолеть. Вместе нам всё по плечу!

Поздравляю Донецк со сто пятьдесят второй годовщиной со дня основания, а также всех работников горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником! Желаю новых достижений и открытий, успешной реализации всех намеченных планов и долгожданного мира над головой!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики