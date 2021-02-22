Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с Днём защитника Отечества

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны боевых действий и военнослужащие! От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества – праздником, объединяющим настоящих патриотов, верных сынов своей Отчизны.

В этот день мы благодарим защитников родной земли всех поколений, верных своему долгу, искренне преданных своей Родине. Всех тех, кто защитил страну от немецко-фашистских захватчиков, всех тех, кто и сегодня стоит нерушимой стеной на фронтах, повторяя ратный подвиг героических предков. Всех тех, кто бережно хранит и передаёт новым поколениям историю борьбы нашего народа за правду, справедливость и мирное будущее. Всех тех, кто своим созидательным трудом защищает страну, обеспечивая её развитие и стабильность.

С болью в сердце мы вспоминаем наших земляков, которые отдали свою жизнь в боях за Отчизну. Встать в полный рост перед лицом угрозы, рискуя собой ради жизни миллионов людей, – благороднейшее из дел, которое может быть совершено человеком. Мы безмерно благодарны тем, кого больше нет с нами, но кто, совершив бесценный подвиг, оставил после себя главное – свободу для новых поколений миллионов соотечественников.

Дорогие друзья, с Днём защитника Отечества! Доброго здравия, успехов и мирного неба над головой.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.