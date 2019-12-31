Поздравление Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки с Новым годом

Дорогие земляки! Подходит к концу знаковый год для Донецкой Народной Республики.

В 2019 году мы стали ещё сильнее, ещё увереннее и ещё ближе к Российской Федерации. Мы смело движемся вперёд и не собираемся останавливаться на достигнутом!

В новое десятилетие мы входим ощущением поддержки нашей большой Родиной, стремлением к развитию и процветанию. Мы знаем, чего хотим, и уверенно движемся к своей цели. Пусть этот год станет временем новых свершений, новых побед и новых ярких страниц в истории Донецкой Народной Республики! С новым, 2020 годом вас, земляки!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики