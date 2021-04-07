Поздравление Председателя Народного Совета с Днём провозглашения Республики

Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! От всего депутатского корпуса и себя лично поздравляю вас с Днём провозглашения Донецкой Народной Республики!

В 2014 году, проявляя высокий патриотизм, мужество и политическую принципиальность, мы сделали выбор, определив тем самым вектор будущего развития Республики.

Сегодня у нас сформированы все необходимые институты власти, Республика определила реальные черты современного государства, основанного на принципах демократии.

С каждым днём мы укрепляем экономику, обороноспособность страны, становимся ближе к восстановлению исторической справедливости – единению с Российской Федерацией.

Пусть небо над нашей Республикой будет мирным, а будущее каждого жителя – счастливым!

С праздником, дорогие соотечественники!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.