Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие земляки, поздравляю вас с 75-й годовщиной дня Великой Победы!

Великая Отечественная война завершилась 75 лет назад, но и сегодня День Победы для каждого из нас больше, чем праздник.

Этот день действительно приближали все: и советские солдаты, сражавшиеся с врагом, и труженики тыла, не жалевшие себя ради помощи фронту. Ими были наши отцы и матери, дедушки и бабушки, их родители – те, кто победил фашизм, те, чья кровь сегодня течёт в каждом из нас.

В эти майские дни мы благодарим ветеранов, живых и покинувших нас, за тот жертвенный подвиг во имя будущего всего человечества, за стойкость, проявленную в годы послевоенного восстановления. Спасибо вам за пример доблести и отваги, который и сегодня вдохновляет нас на то, чтобы строить, любить Отечество и уверенно идти к поставленным целям. Мы, потомки героического поколения, сделаем всё, чтобы ваш великий подвиг был бессмертным!

Я поздравляю всех ветеранов и детей войны, всех жителей Донецкой Народной Республики с праздником Великой Победы. Желаю всем крепкого здоровья, мира и долгих лет жизни.

С Днём Победы!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики