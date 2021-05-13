Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки по случаю Дня Конституции Донецкой Народной Республики

Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днём Конституции Донецкой Народной Республики!

14 мая 2014 года в Донецкой Народной Республике был заложен правовой базис нашей страны. Это событие положило начало демократическому правовому социальному развитию Республики, защите прав и свобод человека и гражданина Донецкой Народной Республики, законодательно определило приоритеты дальнейших действий всех ветвей государственной власти. С принятием Конституции все сомнения о состоятельности нового народного государства на мировой арене были развеяны.

Семь лет вместе с нашей страной совершенствуется и Конституция – в условиях, в которых зарождалась Донецкая Народная Республика, и в условиях, в которых она развивается сейчас, убеждён, это не просто правильно, но и необходимо. При этом главный приоритет Конституции – защита прав и свобод человека и гражданина – был, есть и останется нерушимым в любых реалиях и условиях.

Дорогие земляки, в этот знаковый для нашего государства день от всей души желаю вам благополучия и успехов, воплощения в жизнь всех начинаний и идей. С праздником, с Днём Конституции Донецкой Народной Республики!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики