Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с 1 Мая

Дорогие земляки, соотечественники! Примите искренние поздравления с 1 Мая – праздником весны и труда!

Всенародно любимый Первомай символизирует единство и солидарность граждан, которые своим ежедневным трудом обеспечивают процветание Родины и создают светлое будущее для нас и наших потомков.

В Донбассе живут удивительные люди, которых отличает трудолюбие, решительность и стойкость духа. Именно эти качества на протяжении всей истории позволяли нам с честью преодолевать все испытания на своём пути. Так будет и в дальнейшем.

Мы живём в непростое время, которое поставило перед нами сложнейшую задачу: в условиях войны и всесторонней блокады построить сильное и процветающее государство, в котором на первом месте всегда будут стоять интересы граждан. И я уверен, что любовь к труду, справедливости и родному краю, присущая каждому из нас, поможет превозмочь все трудности и исполнить нашу общую мечту о мирной и благополучной Республике.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов и счастья! И всем нам – мирного неба над головой!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики