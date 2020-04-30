Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с 1 Мая

Дорогие земляки, поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Народ Донбасса – стойкий и трудолюбивый, об этом знает каждый. Своим упорным трудом мы сами создаём своё будущее, строим государство. Нет тех преград, которые мы не смогли бы преодолеть.

В этом году мы не отмечаем Праздник Весны и Труда традиционным парадом, но это не уменьшает заслуг народа Донбасса. Напротив, то, что совершается сегодня – небывалый трудовой подвиг.

Выражаю слова огромной благодарности нашим медикам, сотрудникам сферы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, правоохранителям, которые стоят на переднем крае обороны жизни и здоровья граждан Республики. Ваша каждодневная работа становится историей сражения с невидимой угрозой. И я убежден, что совсем скоро она станет историей победы в этой борьбе!

Благодарю работников всех сфер деятельности нашей Республики, которые продолжают трудиться, соблюдая при этом необходимые меры безопасности. Понимаю, что вносить изменения в устоявшийся ритм работы непросто, но от действий каждого из нас действительно зависит многое. Знаю, что вместе мы справимся.

Друзья, с праздником вас! Здоровья и мирного вам неба!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики