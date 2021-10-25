Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём Государственного флага Донецкой Народной Республики

Дорогие земляки, от всего сердца поздравляю вас с Днём Государственного флага Донецкой Народной Республики!

Флаг – один из важнейших символов государства, свидетельствующий о неизменности приоритетов и единстве ценностей нашего народа. В чёрно-сине-красном триколоре наша самобытность, наши достижения и победы, наша независимость.

Самые важные события в истории нашего государства происходят под флагом Донецкой Народной Республики: освобождение городов от противника, принятие фундаментальных нормативных правовых актов, победы на международной арене. В нём гордость за достижения всей страны и каждого гражданина, благодарность защитникам родной земли.

Друзья, в этот знаменательный день примите искренние пожелания мира и добра, достижения поставленных целей, успехов во всех благих начинаниях. Пусть флаг Донецкой Народной Республики знаменует новые и новые победы, отзываясь гордостью в сердце каждого гражданина нашего государства.

Владимир Бидёвка,

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики