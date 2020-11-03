Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём народного единства

Дорогие земляки! Поздравляю вас с праздником – Днём народного единства!

Он посвящён событиям, произошедшим в далёком прошлом нашей Родины, когда существование российской государственности находилось под угрозой. В те времена именно народное единство, беспримерный подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, сумевших объединить народ в единую силу, сохранило Россию для потомков, отстояло её независимость и суверенитет. Благодаря ополчению, вставшему на защиту России в XVII веке, государство выстояло, стало сильным и непоколебимым.

Для Донецкой Народной Республики это также особый праздник. В 2014 году жители нашего многонационального края объединились в народное ополчение, не позволив киевским самозванцам решать судьбу Донбасса. Люди мирных профессий – шахтёры, металлурги, врачи, порой вооружённые только уверенностью в своей правоте, противостояли армии врага. И Донбасс, защищаемый настоящими патриотами, выстоял, ведь в единстве главная сила русского народа.

В этот праздник желаю благополучия и добра, долгожданного мирного неба над головой. С Днём народного единства вас, друзья!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики