Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём народного единства

Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днём народного единства!

Многонациональный, колоритный, многогранный – Донбасс очень разный, но вместе с тем являет собой уникальный пример синергии общества, единства его приоритетов и ценностных ориентиров, потому этот праздник нам так близок. Подобно Народному ополчению под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского наши люди в едином порыве встали надёжным форпостом Русского мира на пути враждебных западных сил, стремящихся разрушить то, что нам дорого, то, ради чего мы живём.

Наша сила – в нашей сплочённости, что доказано не словами, а делами. И наша борьба приносит свои плоды: Донецкая Народная Республика с каждым днём крепнет, а вместе с ней становится сильнее и весь Русский мир.

Друзья, в этот особый для всех нас день примите искренние пожелания крепкого здоровья, успехов во всех благих начинаниях, мира и добра. С праздником!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики