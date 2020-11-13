Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём парламентаризма

Шесть лет назад, 14 ноября 2014 года, состоялось первое пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики первого созыва. Именно этот день стал точкой отсчёта для республиканского парламентаризма.

За прошедшие шесть лет была проделана огромная работа, но главное – была создана собственная законодательная база Республики, гармонизированная с законодательством Российской Федерации. Это укрепило и без того мощные интеграционные процессы между нашими государствами, что лишь подтверждает неизменность курса, выбранного жителями Донбасса – будущее вместе с Россией.

Сегодня парламентарии находятся на передовой политической и общественной жизни государства, разрабатывают новые актуальные законопроекты и совершенствуют действующее законодательство страны, активно вникают во все жизненно важные для Республики вопросы, оказывают содействие в решении проблем граждан – всё это ради обеспечения стабильного развития Донецкой Народной Республики.

Впереди ещё много работы. Это касается и законотворческой деятельности, и общественно-политической работы, но я убеждён, что все задачи, поставленные народом перед парламентом, будут выполнены.

С Днём парламентаризма, дорогие друзья! Пусть все планы и надежды непременно воплощаются в жизнь, а над Донецкой Народной Республикой всегда будет только мирное небо! С праздником!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики