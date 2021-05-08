Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём Победы

Председатель

Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём Великой Победы!

Этот особенный для каждого из нас день наполнен безмерной благодарностью за подвиг всего советского народа, гордостью за самоотверженность наших предков, памятью о каждом, кто защитил будущее ценой своей жизни. День Победы – это не просто праздник, а напоминание каждому из нас, сколь непомерно велика цена мира и почему мы, новые поколения, обязаны во что бы то ни стало сохранить его.

В День Великой Победы желаю Вам счастья и благополучия, доброго здравия, неиссякаемых сил. Пусть бесконечной красной нитью проходит через все поколения правда о героизме нашего народа, память о бесценном подвиге наших дедов и прадедов. Пусть над Вашей головой всегда будет мирное небо! С праздником!

 

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики

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