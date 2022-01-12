Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём работников прокуратуры

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Поздравляю сотрудников прокуратуры Донецкой Народной Республики с профессиональным праздником!

Республиканская прокуратура отмечает особенный день – 300 лет назад по указу Петра Великого возник институт российской прокуратуры. Сегодня сотрудники  ведомства с честью продолжают традиции, формировавшиеся на протяжении столетий: традиции справедливости, законности и патриотизма.

Прокуратура Республики является надёжной опорой государственности и законности. Вы стоите на страже прав и интересов граждан страны. От вашей компетентности, верности присяге и личной порядочности зависит эффективность борьбы за права и свободы каждого жителя Донецкой Народной Республики.

В профессиональный праздник желаю всем работникам прокуратуры крепкого здоровья, постоянного совершенствования и надежных товарищей, всегда готовых оказать помощь и поддержку!

С праздником!

 

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики

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