Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём работников прокуратуры

Поздравляю сотрудников прокуратуры Донецкой Народной Республики с профессиональным праздником!

Республиканская прокуратура отмечает особенный день – 300 лет назад по указу Петра Великого возник институт российской прокуратуры. Сегодня сотрудники ведомства с честью продолжают традиции, формировавшиеся на протяжении столетий: традиции справедливости, законности и патриотизма.

Прокуратура Республики является надёжной опорой государственности и законности. Вы стоите на страже прав и интересов граждан страны. От вашей компетентности, верности присяге и личной порядочности зависит эффективность борьбы за права и свободы каждого жителя Донецкой Народной Республики.

В профессиональный праздник желаю всем работникам прокуратуры крепкого здоровья, постоянного совершенствования и надежных товарищей, всегда готовых оказать помощь и поддержку!

С праздником!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики