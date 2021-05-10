Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём Республики

Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днём Республики!

За семь лет мы с вами прошли непростой путь от судьбоносного референдума о самоопределении Донбасса до построения прочной правовой основы государственности Донецкой Народной Республики.

Преодолевая множество испытаний, мы шаг за шагом достигаем поставленных целей, делаем Республику сильнее, оставаясь при этом верными нашим духовным ценностям и историческим основам, принципам правды и справедливости, курсу на сближение с большой Родиной – Россией. Мы точно знаем, чего хотим, и наше единство, наша целеустремлённость помогают нам в этом.

Вопреки всем бедам Донецкая Народная Республика состоялась. Вопреки обстрелам, блокадам, различным невзгодам она развивается и крепнет сегодня – в этом заслуга каждого из вас, дорогие соотечественники. И сегодняшний праздник – это торжество нашего общего выбора, твёрдости убеждений и силы духа миллионов жителей Донбасса.

Желаю процветания, благополучия, стабильного мира нашей Республике, доброго здравия, сил и успехов каждому её жителю. Верю, что мы обязательно добьёмся всех наших целей.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики