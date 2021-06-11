Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Днём России

Дорогие земляки! Примите сердечные поздравления по случаю празднования Дня России!

Для каждого из нас историческое, духовное, культурное наследие всегда было связано с русской цивилизацией. Во все времена мы ассоциировали себя с Русским миром, говорили на русском языке, чтили память настоящих героев Отечества. Мы всегда были, есть и останемся русскими – в этом наша правда и наша сила.

В этот знаменательный день хочу выразить огромную благодарность за поддержку, которую оказывает Донбассу Российская Федерация – центр огромного Русского мира. Те колоссальные гуманитарные, дипломатические усилия, которые прикладывает Россия для помощи республикам, видят и чувствуют миллионы жителей Донбасса. «Белые КамАЗы», признание наших документов, выдача российских паспортов по упрощённой процедуре – всё, что сделано для нас Россией, бесценно. Сегодня, всесторонне развивая и совершенствуя интеграционные процессы с Российской Федерацией, мы твёрдо знаем: наш курс верен, неизменен и перспективен. Вместе мы преодолеем любые преграды.

Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником! Мирного неба, успехов и достижения всех поставленных целей. С Днём России!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики