Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Международным женским днём

Дорогие, милые женщины Донецкой Народной Республики! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Прежде всего, хочу выразить вам искреннюю благодарность за ваше понимание и заботу, умение поддержать в трудную минуту, дать дельный совет. Мы бесконечно ценим вашу ответственность, смелость и мудрость, способность реализовать свои лидерские качества, сохраняя при этом тепло и уют домашнего очага. Вы умеете вселять в окружающих надежду и уверенность в своих силах – это бесценный дар, который делает наш мир лучше.

Наши мамы и бабушки, супруги и дочери, сёстры, подруги! В этот праздничный весенний день желаю вам здоровья и благополучия, достижения всех намеченных целей, вдохновения, любви и счастья. Пусть над вашими головами всегда будет мирное небо. С праздником!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики