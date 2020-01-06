Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки с Рождеством Христовым
Всех православных христиан поздравляю со светлым праздником Рождества Христова!
Этот день неизменно связан с радостью чудес, дарованных каждому сердцу, в котором живёт вера. И сейчас, спустя более двух тысяч лет, наша вера помогает нам жить и отстаивать правду, добром побеждать зло, открывая за это тайны чудес уже современного мира.
Друзья, желаю каждому из вас добра, благополучия вашим семьям и процветания всей нашей Республике. Пусть вера в душе каждого из вас обратится в долгожданное чудо.
Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики