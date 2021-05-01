Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки со Светлым Христовым Воскресением

Всех православных христиан искренне поздравляю с праздником Светлого Христового Воскресения!

Этот праздник является одним из самых главных для большого православного мира, частью которого является и наша Донецкая Народная Республика. В этот день мы с радостью в сердце празднуем победу жизни над смертью, и те эмоции, которые дарит каждому праздник Пасхи, вдохновляют нас на новые свершения во имя мира и добра.

Пусть для каждого из вас Светлое Христово Воскресение станет началом нового этапа в жизни. Желаю, чтобы все ваши благие начинания осуществились, а в жизни вас всегда сопровождали самые тёплые и светлые чувства. Пусть в каждой семье царит любовь и счастье, а над головой всегда будет мирное небо.

С праздником! Христос Воскресе!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики