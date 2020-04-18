Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки со светлым праздником Пасхи

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Дорогие друзья! От всей души поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Воскресения Христова!

На протяжении более двух тысяч лет для всех верующих этот день связан, прежде всего, с чудом возрождения жизни, с победой над смертью, с надеждой на торжество справедливости. Главное – это вера, живущая в душе каждого человека.

В этом году ситуация заставляет нас праздновать Воскресение Христово с отступлением от привычных традиций, однако уверен, что это не сокрушит нашу веру и нисколько не умалит значение главного христианского праздника. Считаю, что пасхальное воскресенье в этом году будет правильным всецело посвятить своим близким, разделить радость Светлого Христова Воскресения в кругу самых родных людей.

Друзья, от чистого сердца желаю каждому из вас здоровья и сил, терпения и множества радостных мгновений. Пусть ваша вера станет неиссякаемым источником для добрых дел и свершений. И, конечно же, пусть в жизни каждого из вас обязательно случится доброе чудо.

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики

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