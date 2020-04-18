Поздравление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки со светлым праздником Пасхи
Дорогие друзья! От всей души поздравляю всех православных христиан со светлым праздником Воскресения Христова!
На протяжении более двух тысяч лет для всех верующих этот день связан, прежде всего, с чудом возрождения жизни, с победой над смертью, с надеждой на торжество справедливости. Главное – это вера, живущая в душе каждого человека.
В этом году ситуация заставляет нас праздновать Воскресение Христово с отступлением от привычных традиций, однако уверен, что это не сокрушит нашу веру и нисколько не умалит значение главного христианского праздника. Считаю, что пасхальное воскресенье в этом году будет правильным всецело посвятить своим близким, разделить радость Светлого Христова Воскресения в кругу самых родных людей.
Друзья, от чистого сердца желаю каждому из вас здоровья и сил, терпения и множества радостных мгновений. Пусть ваша вера станет неиссякаемым источником для добрых дел и свершений. И, конечно же, пусть в жизни каждого из вас обязательно случится доброе чудо.
Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики