Поздравление с Днём города Донецка от Председателя Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки

Уважаемые дончане, земляки! Поздравляю вас с Днём города Донецка – с праздником столицы Донецкой Народной Республики, сердца Донбасса!

Донецк славен своими тружениками, артистами, художниками и композиторами. Спортивные достижения донбасских чемпионов вошли в книги рекордов всего мира. Научные разработки наших учёных стали фундаментальными для самых разных отраслей промышленности и легли в основу научных школ и течений.

Донецк – великий город, и таким его делают люди. Те, кто даже в самые сложные для родного города дни остались верны своей Родине, своей земле, истории, культуре.

В эти праздничные дни в нашу прославленную столицу приходят поздравления со всего мира. Дети Донецка, дети Донбасса навсегда сохраняют верность своей малой Родине. Куда бы судьба ни забросила наших земляков, в сердце всегда жива любовь к родному городу. Сегодня они вместе с нами празднуют День Донецка!

Я желаю всем, для кого Донецк не просто точка на карте, а город, ради которого стоит жить, работать, за который не жаль отдать жизнь, большого счастья, крепкого здоровья и вечного мира на нашей благословенной Богом земле!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики