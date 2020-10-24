Поздравление с Днём государственного флага ДНР от Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки

Дорогие земляки! Поздравляю вас с праздником – Днём государственного флага Донецкой Народной Республики!

Для всех граждан нашего государства, а в особенности для тех, кто под этим флагом отстаивал нашу свободу, отражал атаки врага, строил государство, 25 октября – не просто дата, а день чествования одного из главных государственных символов Донецкой Народной Республики.

Флаг – это символ нашей борьбы за свободу, право на самоопределение, на сохранение традиций, исторической памяти, языка. В нашем флаге – блеск чёрного золота, бескрайнее море, кровопролитные бои за независимость родного края. В нём то, что для нас дорого, то, чем мы гордимся.

Сегодня я не просто хочу поздравить всех с Днём государственного флага Донецкой Народной Республики, я хочу напомнить, что наш флаг – это также символ нашего стремления к единению с Россией, нашей большой Родиной, и нашей цели мы остаёмся верны.

С праздником, дорогие жители Республики! Успехов, мира и процветания!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета ДНР