Поздравление с Днём Государственного флага от заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой

Дорогие земляки! Сегодня в нашей Республике отмечается День Государственного флага – главного символа независимости и суверенитета государства, святыни для каждого гражданина страны!

Для жителей Донецкой Народной Республики союз чёрно-сине-красного цвета знамени имеет большое значение. В самые трудные и судьбоносные для нас минуты он поднимал дух и придавал нам силы. Напоминал о прямом волеизъявлении народа и о том, что мы едины и уверены в своём выборе.

Сегодня ни одно значимое событие в жизни Республики не обходится без торжественного поднятия флага. Под флагом Республики подписываются важнейшие соглашения, принимаются законы, одерживают многочисленные победы наши спортсмены, усилиями каждого строится и развивается наше молодое государство.

С праздником, дорогие друзья! Пусть один из главных государственных символов гордо реет под небом Донецкой Народной Республики, а в наших сердцах всегда живёт чувство гордости за свою Родину, свой флаг, свой выбор. Мира всем, благополучия и крепкого здоровья!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики