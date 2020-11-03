Поздравление с Днём народного единства от заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с общенациональным праздником – Днём народного единства!

Имеющий глубокий исторический смысл и православную основу, этот праздник призван объединять людей независимо от их вероисповедания, национальности и расовой принадлежности. Прежде всего, он знаменует собой верность Отечеству и духовным заветам, служит напоминанием о самом главном – о том, что нас объединяет и делает сильнее, помогая выстоять перед многочисленными трудностями и вызовами судьбы.

Многовековая дружба народов, чувство солидарности и единения, память поколений и верность традициям, любовь к нашему общему дому – именно эти качества лежат в основе наших прошлых и настоящих побед.

В этот замечательный праздник хочу пожелать всем нам уважения друг к другу, добра, взаимопонимания и милосердия, искренних отношений и великодушия. Помните, в единстве и согласии сила Отечества. Пока мы едины – мы непобедимы! Мирного неба, крепкого здоровья, успехов и свершения добрых надежд!

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики