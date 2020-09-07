Поздравление с Днём освобождения Донбасса от Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков!

В далёком 1943 году наши предки, герои-освободители совершили подвиг, который навсегда останется в памяти благодарных потомков. Ценой своих жизней советские солдаты очистили землю от фашизма. И эта кровь была пролита не напрасно: на долгие десятилетия Родина была свободна от коричневой чумы.

К сожалению, всё меньше тех, кто мужеством и несгибаемой волей одолел врага. Ежегодно весь донецкий край в едином порыве чествует героев той страшной войны, тружеников тыла и всех, кто словом и делом приближал общую Великую Победу.

Дорогие ветераны! Примите слова искренней благодарности в этот святой для Республики день. Вы – оплот веры в справедливость, в мир и Победу. Ваши подвиги, жизненный пример и стойкость придают нам сил для дальнейшей борьбы за свободу. Помня об этом, мы, вдохновлённые вашим примером, продолжаем строить Донецкую Народную Республику, защищаем Отечество, храним и передаём память о героическом подвиге народа Донбасса.

Здоровья вам, мира и благополучия!

Владимир Бидёвка, Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики