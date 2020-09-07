Поздравление с Днём освобождения Донбасса от заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой

Дорогие земляки, ветераны Великой Отечественной войны, защитники и освободители Донбасса! Примите мои поздравления с 77-й годовщиной со Дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков!

8 сентября 1943 года войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немецко-фашистских захватчиков важнейший угольный и промышленный район страны и захватили областной центр Донбасса – город Сталино. События тех страшных лет навсегда запечатлелись в нашей истории, памяти, сердцах. Оккупация края длилась долгих 700 дней, погибли более 66 тысяч советских солдат, более 200 тысяч были ранены.

За Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. К сожалению, с каждым днём всё меньше и меньше остаётся среди нас живых свидетелей самой кровопролитной войны в истории человечества. Тех, кто воевал на фронте, кто работал в тылу, кто поднимал из руин и восстанавливал непокорённый Донбасс. Нет ни одной семьи, в которой не было бы своего героя. Все они совершили величайший подвиг, отстояв мир и подарив нам возможность жить на своей земле.

Низкий поклон воинам-освободителям, ветеранам труда и всем, кто пережил страшные годы оккупации. Низкий поклон живым участникам и свидетелям Великой Отечественной войны. Вечная память ушедшим в бессмертие.

Ольга Макеева, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики