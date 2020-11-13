Поздравление с Днём парламентаризма от заместителя Председателя Народного Совета Ольги Макеевой

Уважаемые граждане Донецкой Народной Республики! Примите мои поздравления с молодым, но знаковым для всех нас праздником – Днём парламентаризма!

Выбор Донбасса определить себя парламентской республикой дал уверенный старт формированию крепкого фундамента молодого, народного государства. Именно на создание надёжной правовой основы, обеспечивающей поступательное развитие страны, реализацию конституционных прав и свобод граждан направлены механизмы, предусмотренные парламентаризмом.

В сегодняшнее непростое для донбассовцев время особенно важны выверенные, правильные и эффективные решения со стороны парламентариев, чему способствует их прямой и открытый диалог с гражданами.

Дорогие земляки! Позвольте поблагодарить вас за терпение, поддержку и активную гражданскую позицию. Личный вклад каждого из вас высоко значим в деле стремления Республики к новым горизонтам. Желаю всем нам здоровья и благополучия под мирным небом Донбасса! С праздником, друзья!

Ольга Макеевка, заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики